Erfordert das Projekt Enteignungen?

Die verschiedenen untersuchten Integrationsvarianten wurden unter Berücksichtigung vieler Kriterien analysiert, darunter die Auswirkungen auf das Land und die umliegenden Gebäude. Obwohl die Einfügung des Projekts in den städtischen Raum bevorzugt auf öffentlichem und privatem unbebautem Gebiet durchgeführt wurde, erfordert das Projekt den Erwerb von Grundstücken, auch auf bebautem Privatgrundstück. Die verschiedenen Parzellen, die voraussichtlich von Akquisitionen betroffen sind, werden im Rahmen einer Parzellenerhebung detailliert beschrieben, die am Ende der Vorentwurfsstudien stattfinden wird. Das Projekt kann zu diesem Zeitpunkt weiterentwickelt werden, um den Schlussfolgerungen der öffentlichen Untersuchung Rechnung zu tragen.

Zum jetzigen Zeitpunkt betreffen die geplanten Grundstückskäufe den Standort des neuen Busbetriebszentrums in Neuilly-sur-Marne und bestimmte Sektoren entlang der Strecke, um die Einfügung von Busspuren und angrenzenden Einrichtungen zu ermöglichen.

Der Kunde Île-de-France Mobilités wird nach Verhandlungen einen einvernehmlichen Übernahmeansatz mit den Eigentümern bevorzugen. Im Falle einer Weigerung der Eigentümer könnten die Erwerbungen durch Enteignung im öffentlichen Interesse erlangt werden.