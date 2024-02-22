Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Warum den Bahnhof Chelles-Gournay als Endstation im Osten wählen?
Um die Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln zu fördern, ist es wichtig, die Durchfahrt des Busses Bords de Marne so nah wie möglich an den Stationen RER E, Transilien P und der zukünftigen Linie 16 der U-Bahn zu planen. Aus diesem Grund wird sich die Endstation der Linie im Busknotenpunkt Chelles-Gournay befinden.
Zwei weitere geplante Endstationen wurden nicht ausgewählt:
- Das Einkaufszentrum Terre-Ciel: Die Anzahl der erwarteten Fahrgäste zwischen dem Einkaufszentrum Terre-Ciel und dem Bahnhof Chelles-Gournay ist viel geringer als die, die es ermöglichte, die Frequenz und Kapazität des Busses Bords de Marne zu dimensionieren; Es ist daher vorzuziehen, diesen Service mit anderen Buslinien(n) des lokalen Netzes anzubieten.
- Das Rathaus von Chelles: Die Endstation des Busses Bords de Marne wird so dimensioniert, dass sie Zweigelenkbusse mit sauberer Energie aufnehmen kann; diese Infrastrukturen wären an der Stelle der Teilendstation der derzeitigen Linie 113 vor dem Rathaus von Chelles schwer einzufügen. Darüber hinaus würde eine solche Endstation zu Schwierigkeiten bei der Regelmäßigkeit des Busses zwischen dem Bahnhof Chelles-Gournay und der Endstation führen.