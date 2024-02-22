Wenn die Anzahl der Fahrspuren reduziert wird, welche Auswirkungen hat das auf den lokalen Verkehr und auf die Autofahrer, die derzeit diese Achse passieren?

Die Schemastudien ermöglichten es, die Auswirkungen des Projekts auf den Straßenverkehr nach mehreren iterativen Szenarien in enger Abstimmung mit den Gemeinden zu verfeinern. Diese eingehenden Verkehrsstudien ergaben einen Rückgang des zukünftigen Bedarfs an Autofahrten in diesem Gebiet, was durch die Verlagerung eines Teils dieser Fahrten auf den öffentlichen Verkehr im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Metrolinien 15 und 16 in Val-de-Fontenay und Chelles erklärt wird.

Die Ergebnisse der Modellierung und der durchgeführten Simulationen ermöglichten es, die Straßenkapazität so genau wie möglich im Hinblick auf den Bedarf am Projekthorizont zu dimensionieren. So sind Änderungen des Straßenprofils auf einem Teil der Route des Busbords de Marne geplant, insbesondere:

Im Krankenhaussektor in Neuilly-sur-Marne bis zum Ortseingang von Chelles wird nur eine Fahrspur in jede Richtung beibehalten;

Im Zentrum von Neuilly-sur-Marne wird das Straßenprofil angepasst, indem auf bestimmten Abschnitten auf eine Fahrspur in beide Richtungen umgestellt wird oder zwei Fahrspuren in Richtung Paris beibehalten werden, wenn der Bedarf festgestellt wurde.

Diese Entwicklungen ermöglichen es, eine Neugewichtung des öffentlichen Raums zugunsten von Fußgängern und Radfahrern ins Auge zu fassen, aber auch die Auswirkungen des Projekts auf Grundstücke, Parkplätze und Ausrichtungsbäume zu begrenzen. Insbesondere wurde im Rahmen der Studien nachgewiesen, dass diese Entwicklungen die Verkehrsbedingungen auf der Achse des Busses Bords de Marne und allgemein auf dem gesamten lokalen Netz nicht verschlechtern.