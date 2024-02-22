Welche Informationen gibt es in dieser Phase über die Baustelle?

In dieser Phase des Projekts ist die Programmierung des Standorts noch nicht definiert. Es wird in späteren Studien sein. In der Auswirkungsstudie heißt es jedoch bereits, dass Regeln für die Organisation der Baustelle eingeführt werden, um die Belästigung zu begrenzen: Staffelung der Arbeiten zur Begrenzung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr, Anpassung der Zeiträume und Zeitpläne für die lautesten Arbeiten, Begrenzung der Geschwindigkeit des Verkehrs von Baumaschinen auf den Gleisen, Bewässerung von Baugleisen usw. Um diese Auswirkungen zu begrenzen, wird eine Baustellencharta erstellt. Sie muss von den Bauunternehmen eingehalten werden.

Parallel dazu wird ein lokales Kommunikationssystem mit Anwohnern, Autofahrern und Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel eingerichtet.