Hat sich die Route seit der Konsultation geändert?

Neben der eventuellen Verlegung der westlichen Endstation in Val de Fontenay in das Herz des Péripole, so nah wie möglich an den Anschlussverkehrslinien, bleibt die in der Vorkonsultation vorgestellte Route identisch. Die Einfügung von Busspuren wurde jedoch unter Berücksichtigung der Lehren und Meinungen der Öffentlichkeit in enger Absprache mit allen lokalen Behörden verfeinert und modifiziert. Die Details der Entwicklungen und Entwicklungen werden Sektor für Sektor im Abschnitt "Route durchsuchen" vorgestellt.