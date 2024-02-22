Was werden die Eigenschaften des Rollmaterials sein? Wo wird das neue Bus Operations Center gebaut und wofür wird es genutzt?

Um der sich ändernden Nachfrage gerecht zu werden, wird die Buslinie Bords de Marne von 24 Meter langen elektrischen Doppelgelenkbussen mit einer Kapazität von etwa 150 Personen betrieben. Die Busse werden mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die die nächste(n) Haltestelle(n) und die voraussichtliche Zeit ankündigen, um den nächsten Knotenpunkt oder die nächste Endstation zu erreichen. Die Wahl eines Elektrobusses ist Teil des Energiewendeansatzes von Île-de-France Mobilités.

Da die bestehenden Busbetriebszentren nicht über die erforderliche Kapazität verfügen, um zukünftige Busse aufzunehmen, wird im Rahmen des Projekts ein neues Busbetriebszentrum (COB) in Neuilly-sur-Marne, rue Paul und Camille Thomoux, im vernachlässigten Sektor der Autobahn A103 gebaut. Es gewährleistet ihre Wartung (vorbeugende und korrektive Wartung), Reinigung und Parken am Ende des Dienstes. Schließlich könnte dieses Zentrum mit anderen Buslinien in der Region geteilt werden, die noch definiert werden müssen. Diese Ausrüstung stellt keine Gefahr für die Anwohner dar.