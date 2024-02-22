Wann wird der Bus in Betrieb genommen?

Die Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne ist für 2030 geplant. Nach der Inbetriebnahme der Metrolinie 15 in Val de Fontenay werden Verbesserungen an der westlichen Endstation des Busses Bords de Marne und an der Straßenkapazität des städtischen Abschnitts von Neuilly-sur-Marne vorgenommen.

Dieser vorläufige Zeitplan für die Operation ist an die Bedingung geknüpft, dass die Gemeinnützigkeitserklärung, die Finanzierung und die behördlichen Genehmigungen sowie die tatsächliche Durchführung der damit verbundenen Maßnahmen eingeholt werden.