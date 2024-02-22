Ist das Projekt von der Inbetriebnahme der Linie 15 Ost abhängig?

Die westliche Endstation des Bus Bords de Marne wird schließlich innerhalb des zukünftigen Busknotenpunkts östlich von Val de Fontenay im Sektor Péripôle organisiert und bietet eine direkte Verbindung mit der RER A, der RER E und den zukünftigen Linien der Linie 15 der Metro und der Straßenbahn T1. Die Schaffung dieses neuen Busknotenpunkts erfolgt am Ende der Arbeiten an der Linie 15 der U-Bahn. In der Zeit zwischen der Inbetriebnahme des Busmastes und der geplanten für den Bus Bords de Marne vorgesehenen, wird letzterer vorübergehend seine Endstation in der Rue Carnot haben, um unverzüglich eine Verbindung mit dem Pol Val de Fontenay zu gewährleisten.

Gleichzeitig wird die vorgeschlagene Reduzierung der Straßenkapazität entlang der Buslinie Bords de Marne durch den Rückgang der Straßennachfrage ermöglicht, der durch die Verkehrsverlagerung von der Straße auf den öffentlichen Verkehr mit der Ankunft der U-Bahn-Linien 15 und 16 in diesem Sektor verursacht wird. Diese Entwicklung soll zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der Linie 15 umgesetzt werden.