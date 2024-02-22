Warum gibt es nicht systematisch eigene Busspuren? Besteht nicht die Gefahr, dass der Busverkehr benachteiligt wird?

Der Bus Bords de Marne zielt darauf ab, ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Transportmittel anzubieten und gleichzeitig das Wohnumfeld durch die Renovierung des öffentlichen Raums zu verbessern. Seit der Vorkonsultation wurde das Projekt unter Berücksichtigung der Meinungen der Öffentlichkeit und in enger Absprache mit den Gemeinden verfeinert, um einige der negativen Auswirkungen des Projekts zu verringern, eine ausgewogene Aufteilung des öffentlichen Raums zu gewährleisten und das Baumerbe so weit wie möglich zu erhalten. In diesem Sinne wurden in mehreren Abschnitten der Strecke "gemischte" Fahrspuren eingeführt, auf denen Busse mit anderen Fahrzeugen verkehren. Wenn diese Art der Einfügung den Bus Bords de Marne den Launen des Verkehrs aussetzt, zeigen die von Île-de-France Mobilités durchgeführten Verkehrsstudien, dass die Flüssigkeit des Verkehrs auf den betreffenden Abschnitten es ermöglicht, diese Auswirkungen zu begrenzen. Darüber hinaus wird der Bus Bords de Marne von einem Erkennungssystem bei der Annäherung an Kreuzungen profitieren, um die Wartezeiten an Ampeln zu begrenzen, auch außerhalb der Busspuren.