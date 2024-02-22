Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Warum ein Bus und keine Straßenbahn?
Die Wahl eines Verkehrsträgers muss dem in einem bestimmten Gebiet ermittelten Reisebedarf unter Berücksichtigung des gesamten Verkehrsnetzes, zu dem es gehört, entsprechen. Es muss auch die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Servicequalität erfüllen, die in Bezug auf diese Reiseherausforderungen erwartet werden, und gleichzeitig eine ausgewogene Antwort in Bezug auf Umweltauswirkungen, Investitions- und Betriebskosten darstellen.
Für den Bus Bords de Marne rechtfertigen mehrere Elemente die Wahl der Busse:
- Die Zweigelenkbusse haben 145 Sitzplätze. Mit einer Frequenz von 4 Minuten während der Hauptverkehrszeiten ermöglichen sie es, die prognostizierte Fahrgastzahl der Linie zu erfüllen, die von Île-de-France Mobilités auf 3.500 Fahrgäste während der Hauptverkehrszeit und etwa 33.000 Fahrgäste pro Tag geschätzt wird. Diese Prognosen rechtfertigen daher nicht die Wahl einer Straßenbahn.
- Die Busse können so nah wie möglich an den Bahnhöfen platziert werden, was die Verbindungen mit schweren Verkehrsmitteln und anderen Buslinien optimiert. Darüber hinaus könnte der eigene Busstandort auf einigen Abschnitten anderen Buslinien zugute kommen.
- Das Einfügen von Bussen ermöglicht es, mit den verfügbaren Wegerechten und Einschränkungen auf der Strecke umzugehen, um die negativen Auswirkungen des Projekts zu begrenzen. Es ist daher geplant, in Absprache mit den lokalen Behörden, den Bus Bords de Marne auf mehreren Abschnitten auf gemischter Fahrspur zu fahren, um anderen Nutzern des öffentlichen Raums mehr Platz zu geben. Diese Art der Einfügung ist für eine Straßenbahn schwieriger umzusetzen, insbesondere auf Achsen, auf denen der Autoverkehr wichtig ist.
- Der elektrisch angetriebene Zweigelenkbus bietet ein hohes Maß an Komfort und Zugänglichkeit. Das Projekt wird dank spezifischer Einrichtungen und Ausrüstung (Führungsstreifen, akustische Durchsagen, Zugangsrampen usw.) zu 100 % zugänglich sein. Es wird mit Strom betrieben und ist auch sauber und leise für Reisende und Anwohner.