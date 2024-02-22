Werden bestehende Bäume erhalten?

Das Projekt Bus Bords de Marne zielt darauf ab, die bestehenden Bäume so weit wie möglich zu erhalten und das Pflanzennetz zu entwickeln. Die Feinarbeit, die in Absprache mit den lokalen Behörden an der Einfügung des Busses Bords de Marne durchgeführt wurde, ermöglichte es, die Auswirkungen des Projekts zu begrenzen und das bestehende Baumerbe am Rande des Projekts so weit wie möglich zu erhalten, einschließlich aller Bäume, die im Canopée-Plan des Departements Seine-Saint-Denis aufgeführt sind. Das Projekt sieht auch vor, langfristig eine sehr ehrgeizige Kompensation entlang der Strecke so nah wie möglich an den Auswirkungen umzusetzen. Die Eigenschaften dieser neuen Bäume (Art, Größe ,...) sind Gegenstand laufender Studien in Absprache mit dem Gebiet.