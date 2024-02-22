Wie werden Verkehrsprognosen erstellt?

Die Fahrgastprognosen für den Bus Bords de Marne wurden mit dem ANTONIN-Modell von Île-de-France Mobilités erstellt. Dieses Modell ist ein Instrument zur Vorhersage der Bewegungen der Einwohner der Ile-de-France auf der Grundlage des beobachteten Mobilitätsverhaltens (Daten aus der Global Transport Survey) und berücksichtigt die Entwicklung der Verkehrsnetze und der für das Projekt geplanten Stadtentwicklung (Bevölkerungs- und Beschäftigungsdaten, die in Zusammenarbeit mit dem Institut Paris Région erstellt wurden). Es handelt sich um ein robustes Modell, das für alle Projekte von Ile-de-France Mobilités verwendet wird und seit 20 Jahren kontinuierlich verbessert wird. Île-de-France Mobilités bezieht nun auch die Auswirkungen der Telearbeit in seine Prognosen ein, die auf Beobachtungen der jüngsten Praktiken nach der COVID-Gesundheitskrise basieren.