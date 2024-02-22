Was ist das Schema of Principle (SDP) und die Akte der öffentlichen Untersuchung?

Das Rahmendiagramm ist eine Zusammenfassung der Vorstudien, die zur Erstellung der öffentlichen Untersuchungsakte durchgeführt wurden. Es legt die Ziele des Projekts fest, definiert sein funktionales Programm in Bezug auf städtische und ökologische Integration, Betrieb, Sicherheit, Intermodalität und berücksichtigt die Empfehlungen, die sich aus der vorherigen Konsultation ergeben. Es legt auch die Kosten und den Zeitplan der Operation fest. Schließlich wird eine erste Umweltprüfung vorgeschlagen.

Die Akte der öffentlichen Anhörung ist das Referenzdokument für die Untersuchung vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts. Es greift das Grundschema auf und ergänzt es durch eine detailliertere Umweltverträglichkeitsstudie und die sozioökonomische Bewertung des Projekts. Sie wird während der öffentlichen Anhörung auf dieser Website zur Verfügung gestellt.