Werden Parkplätze entfernt?

Nur ein Teil des derzeitigen Parkplatzangebots wird beibehalten oder zurückgegeben, je nach den lokalen Bedürfnissen (Stadtzentrum, Einkaufsviertel usw.) und Integrationsbeschränkungen. Diese Reduzierung des Parkangebots auf der Straße kommt dem öffentlichen Verkehr, der aktiven Mobilität (Radfahren und Zufußgehen) und der Begrünung des öffentlichen Raums zugute.

Es ist geplant, Parkplätze auf der Avenue du Général de Gaulle und dem Boulevard d'Alsace-Lorraine in Perreux-sur-Marne, dem Boulevard Gallieni in Neuilly-Plaisance und Neuilly-sur-Marne, der Avenue du Général de Gaulle und der Rue Cossonneau in Neuilly-sur-Marne sowie der Avenue du Maréchal Foch in Chelles beizubehalten. Es ist auch geplant, einen öffentlichen Parkplatz in der Rue Pérotin in Chelles zu entwickeln, um einen Teil der Reduzierung der Anzahl der Parkplätze auf der Avenue du Maréchal Foch auszugleichen.