Was ist ein TCSP oder eine saubere Website?

TCSP steht für Clean Site Public Transport. Es handelt sich um eine Fahrspur, die ausschließlich Bussen gewidmet ist. Taxis, Lieferfahrzeuge und Versorgungsfahrzeuge haben keinen Zugang. Diese Fahrspuren können im Einsatzfall von Polizei und Rettungsdiensten genutzt werden. Sie werden von einer Priorität an Ampelkreuzungen über ein Erkennungssystem zwischen Ampeln und Bussen begleitet.

Dieses Transportsystem ermöglicht es, die kommerzielle Geschwindigkeit und Regelmäßigkeit der Busse auf der gesamten Strecke zuverlässiger zu machen und die Gefahren im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und der Straßennutzung zu verringern.

Im Rahmen des Projekts werden 8 km eigene Busspuren angelegt. Der Standort kann in Form einer Einbahnstraße (1 Fahrspur in eine Richtung) oder einer Zweirichtungsspur (1 Fahrspur in jede Fahrtrichtung) sein. Die Gleise des Busses Bords de Marne werden je nach den Einschränkungen des jeweiligen Sektors auf unterschiedliche Weise eingefügt :

axial: Einfügung in die Mitte der Fahrbahn, zwischen den beiden Richtungen des allgemeinen Verkehrs;

seitlich: nur auf einer Straßenseite einfügen.

Diese speziellen Fahrspuren können von anderen Buslinien in der Umgebung genutzt werden, gemäß den Modalitäten, die in den folgenden Studien des Projekts untersucht werden.