Wie sind die Fahrzeiten mit dem Bus Bords de Marne?

Die folgende Tabelle, die aus den schematischen Studien hervorgegangen ist, enthält einige Beispiele für die Fahrzeiten vor und nach der Inbetriebnahme des Projekts Bus Bords de Marne. Spezielle Fahrspuren werden die Fahrzeiten der Buslinien, aber auch ihre Regelmäßigkeit verbessern, indem sie sie von den Launen des Verkehrs befreien und ihnen an Kreuzungen Vorrang einräumen.