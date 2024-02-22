Warum Val de Fontenay als Endstation im Westen wählen?

Val de Fontenay ist heute der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France. Dieser Attraktivitätspol wird in den kommenden Jahren durch mehrere Stadtentwicklungs- und Verkehrsprojekte weiter gestärkt. Die Endstation der Buslinie Bords de Marne in Val de Fontenay reagiert auf diese Mobilitätsherausforderungen. Die geplante Verlängerung bis zum Bahnhof Nogent-sur-Marne wurde aus folgenden Gründen nicht ausgewählt:

die Anzahl der erwarteten Fahrgäste von und nach Nogent-sur-Marne ist viel geringer als die, die es ermöglichte, die Buslinie Bords de Marne von Val de Fontenay nach Chelles - Gournay zu dimensionieren;

die Einführung von Radverkehrsanlagen und speziellen Busspuren hätte zu große Auswirkungen auf den Boulevard de Strasbourg (insbesondere auf Parkplätze und Reihenbäume).

Das Projekt wird jedoch von einer Neuorganisation des lokalen Busnetzes begleitet, die 2 bis 3 Jahre vor der Inbetriebnahme des Projekts genau definiert wird, um das derzeitige Serviceniveau in Nogent-sur-Marne aufrechtzuerhalten.