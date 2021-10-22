Die öffentliche Untersuchung, ein regulatorischer Schritt vor Beginn der Arbeiten, fand vom 6. November bis 11. Dezember 2021 in den Gemeinden Argenteuil, Bezons, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis unter der Ägide eines Untersuchungskommissars statt.

Es betraf sowohl den öffentlichen Nutzen des Projekts als auch die Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente und verfolgte folgende Ziele:

Erklärung des allgemeinen Interesses des Projekts Bus Entre Sein

Erklären Sie alle Entwicklungsarbeiten Bus Entre Seine für gemeinnützig

Bringen Sie die städtebaulichen Dokumente, die dies erfordern, in Kompatibilität.

Dieses Verfahren gilt für alle Projekte, die Auswirkungen auf ihre Umwelt haben. Ziel ist es, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen bei der Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Die Organisation der öffentlichen Untersuchung wurde vom Präfekten des Val-d'Oise sichergestellt. Auch die Präfekturdienste von Yvelines waren beteiligt.