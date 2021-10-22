Die öffentliche Untersuchung
Die öffentliche Untersuchung, ein regulatorischer Schritt vor Beginn der Arbeiten, fand vom 6. November bis 11. Dezember 2021 in den Gemeinden Argenteuil, Bezons, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis unter der Ägide eines Untersuchungskommissars statt.
Es betraf sowohl den öffentlichen Nutzen des Projekts als auch die Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente und verfolgte folgende Ziele:
- Erklärung des allgemeinen Interesses des Projekts Bus Entre Sein
- Erklären Sie alle Entwicklungsarbeiten Bus Entre Seine für gemeinnützig
- Bringen Sie die städtebaulichen Dokumente, die dies erfordern, in Kompatibilität.
Dieses Verfahren gilt für alle Projekte, die Auswirkungen auf ihre Umwelt haben. Ziel ist es, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen bei der Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Die Organisation der öffentlichen Untersuchung wurde vom Präfekten des Val-d'Oise sichergestellt. Auch die Präfekturdienste von Yvelines waren beteiligt.
Die Modalitäten der Information und Beteiligung.
Vom 6. November bis 11. Dezember 2021 standen der Öffentlichkeit mehrere Modalitäten zur Verfügung:
- Die vollständige Akte der öffentlichen Untersuchung war verfügbar und bleibt auf der internen Website des Projekts zugänglich.
- 8 Sitzungen zum Austausch mit dem Untersuchungskommissar wurden im Rathaus von Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis und Sartrouville organisiert, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihre schriftlichen und mündlichen Bemerkungen zu äußern.
- Kommentare und Vorschläge können schriftlich, per E-Mail und im entmaterialisierten Untersuchungsregister an den Untersuchungsbeauftragten gesendet werden.
Der unabhängige Untersuchungsausschuss erstellte einen Bericht über den Fortgang der öffentlichen Untersuchung und gab seine Stellungnahme zum Erweiterungsprojekt ab.