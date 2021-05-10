Entdecken Sie den Newsletter N°1

Das Busprojekt EVE (Esbly – Val d'Europe) hat am 11. Februar 2021 mit der Genehmigung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités einen neuen Meilenstein erreicht.

Das Projekt wird heute mit den detaillierten Studien des Projekts (Vorentwurf) fortgesetzt. Diese Studienphase wird es ermöglichen, die in den Schema-de-Principle-Studien getroffenen Entscheidungen in Absprache mit den Gemeinden und Projektpartnern zu verfeinern. Die Ergebnisse, die sich aus dieser neuen Studienzeit ergeben werden, werden es ermöglichen, den verschiedenen Zielgruppen im Rahmen der öffentlichen Befragung vollständige und qualitative Informationen zur Verfügung zu stellen.