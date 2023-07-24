Das Gebiet durchläuft tiefgreifende Veränderungen mit vielen Stadtentwicklungsprojekten wie dem ZAC de Coupvray, dem ZAC des 3 Ormes, dem ZAC des Épinettes, der Erweiterung des Disney-Parks, dem ZAC des Congrès, dem Ökoviertel Montévrain, dem ZAC des Grassets, dem ZAC du Pré au Chêne... In verschiedenen Stadien des Fortschritts (geliefert, im Bau, in der Studie) werden sie schließlich neue Stadtteile bilden, die Wohnen, Arbeitsplätze und Ausrüstung kombinieren.

Das Projekt Bus EVE antizipiert die Reisebedürfnisse all dieser zukünftigen Bewohner und Nutzer. Es wird ihnen einen effizienten, zuverlässigen öffentlichen Verkehrsdienst bieten, der an die zukünftigen Bedürfnisse angepasst ist.

+ 20.000 Arbeitsplätze* zwischen 2025 und 2035

+ 23.700 Einwohner* zwischen 2025 und 2035

*Quelle: Institut Paris Région