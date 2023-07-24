Bus

Das Projekt

8.4 km

Fahrspuren für Busse

12

Neue Stationen in 8 Gemeinden

3 Stationen

bedient (Linie P, TGV, RER A,)

7 Tage die Woche

zwischen 5:30 und 00:30 Uhr

1 Bus alle 5 min

zu Stoßzeiten

18 Meter

die Länge von Bussen mit sauberem Antrieb (CNG)

11 200

Täglich erwartete Reisende

1 Radweg

weiter von Esbly ins Val d'Europe und Fahrradabstellplätze an den Bahnhöfen

100 %

Zugänglich

Das Projekt Bus EVE besteht aus der Schaffung einer neuen Linie und dem Bau von Busspuren zwischen dem Bahnhof Esbly und dem interkommunalen Krankenhaus Marne-la-Vallée über die Bahnhöfe Marne-la-Vallée – Chessy und Val d'Europe. Es wird die wichtige Dynamik des Gebiets dank seiner strukturierenden Infrastruktur unterstützen, die neue Stadtteile verbindet und wichtige lokale Einrichtungen bedient. Die Gelenkbusse mit hohem Serviceniveau werden allen einen schnellen, zuverlässigen und regelmäßigen öffentlichen Nahverkehr bieten.

Ziele

  • Unterstützung der Stadtentwicklung des Territoriums
  • einen Verkehrsdienst mit hohem Serviceniveau zwischen dem Wohngebiet Meaux und dem Sektor IV der Neustadt Marne-la-Vallée anbieten
  • Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Vernetzung mit dem strukturierenden Verkehrsnetz durch effiziente Verbindung mit den Bahnhöfen Esbly (Linie P), Marne-la-Vallée – Chessy (RER A und SCNF-Bahnhof) und Val d'Europe (RER A)
  • die wichtigsten Einrichtungen des Territoriums und die Beschäftigungssektoren von Chessy und Val d'Europe zu bedienen (interkommunales Krankenhaus Marne-la-Vallée, Einkaufszentrum Val d'Europe, Disney Park, Louis Braille College und seine Turnhalle, Friedhof von Esbly; und Zukunft: Schulen, Universitätszentren, Kongresszentrum usw.)
  • Schaffung eines schnellen und zuverlässigen Transportdienstes, der für die gesamte Bevölkerung zugänglich ist

Unterstützung der Entwicklung des Territoriums

Das Gebiet durchläuft tiefgreifende Veränderungen mit vielen Stadtentwicklungsprojekten wie dem ZAC de Coupvray, dem ZAC des 3 Ormes, dem ZAC des Épinettes, der Erweiterung des Disney-Parks, dem ZAC des Congrès, dem Ökoviertel Montévrain, dem ZAC des Grassets, dem ZAC du Pré au Chêne... In verschiedenen Stadien des Fortschritts (geliefert, im Bau, in der Studie) werden sie schließlich neue Stadtteile bilden, die Wohnen, Arbeitsplätze und Ausrüstung kombinieren.

Das Projekt Bus EVE antizipiert die Reisebedürfnisse all dieser zukünftigen Bewohner und Nutzer. Es wird ihnen einen effizienten, zuverlässigen öffentlichen Verkehrsdienst bieten, der an die zukünftigen Bedürfnisse angepasst ist.

  • + 20.000 Arbeitsplätze* zwischen 2025 und 2035
  • + 23.700 Einwohner* zwischen 2025 und 2035

*Quelle: Institut Paris Région

Stationen verbinden

Der Bus wird mit anderen strukturierenden öffentlichen Verkehrslinien auf regionaler und nationaler Ebene verbunden sein: der RER A an den Haltestellen "Val d'Europe" und "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud", der Linie P des Transilien am Bahnhof Esbly, zahlreichen Buslinien entlang der Strecke und den Hochgeschwindigkeitslinien am Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Sud (TGV).

Ein zuverlässiger und schneller Bus

Der EVE-Bus wird auf einer eigenen Fahrspur in jede Richtung fahren und an Kreuzungen Vorrang haben. Die Kreuzungen werden komplett saniert und für die Überquerung aller Verkehrsträger gesichert. Frei von den Launen des Straßenverkehrs garantiert der Bus den Fahrgästen zuverlässige und schnelle Fahrzeiten.

Es wird von einem hohen Serviceniveau profitieren, um die Verkehrsverlagerung zu fördern.

Das Projekt wird anderen Buslinien in der Region zugutekommen, die auf bestimmten Abschnitten die neuen Busspuren nutzen können.

Komfortable Resorts

Die begrenzte Anzahl von Stationen und ihre Standorte sind so konzipiert, dass sie die Geschwindigkeit des Busses optimieren und gleichzeitig den Service der wichtigsten Viertel und Einrichtungen des Territoriums gewährleisten. 12 Stationen* im Abstand von durchschnittlich 700 m werden so nah wie möglich an bestehenden oder zukünftigen Reiseeinrichtungen gebaut, wie dem interkommunalen Krankenhaus Marne-la-Vallée, dem Einkaufszentrum Val d'Europe, der Universität Montévrain, dem Kongresszentrum Chessy, den Disney-Parks und dem Louis Braille College...

Die EVE-Bushaltestellen, die entlang der gesamten Strecke gegenüberliegen, sind leicht zu erkennen, für alle zugänglich und komfortabel. Die meisten von ihnen bieten Platz für zwei Fahrzeuge gleichzeitig. Sie werden alle mit vielen Geräten ausgestattet sein (Unterstand, Sitzgelegenheiten, Fahrgastinformation in Echtzeit usw.), einschließlich Fahrradparkplätzen (geschützte Reifen und sichere Fahrradschließfächer).

*Stationsnamen sind vorläufig

Fahrradrouten

Die Einrichtungen werden jedem Nutzer seinen Platz im öffentlichen Raum geben, insbesondere durch die Bevorzugung weicher Verkehrsträger. Ein sicherer Radweg wird entlang der gesamten Strecke oder in unmittelbarer Nähe an der Morris Bridge gebaut.

  • In unmittelbarer Nähe der Stationen werden mindestens 400 Fahrradstellplätze, davon 60% in Schließfächern (mit elektrischer Ladung), zur Verfügung gestellt.
  • An den Endstationen: eine sichere Fahrradaufbewahrung mit 60 Plätzen und mindestens 20 überdachten Fahrradbügeln;
  • An der Station "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud" in Übereinstimmung mit dem Umsteigeknoten Marne-la-Vallée – Chessy: eine sichere Fahrradaufbewahrung mit 120 Plätzen, zusätzlich zu den Fahrradbügeln, die bereits im Rahmen der Entwicklung des Busbahnhofs Süd implementiert wurden;
  • Auf der Ebene der anderen Stationen: mindestens 12 Sitzplätze, darunter mindestens 6 geschützte Bögen
Neue Hochleistungsbusse

Die neue Linie wird mit einer Flotte von 14 Gelenkfahrzeugen von 18 Metern Länge und eigenem Motor ausgestattet. Sie werden mit Biomethan betrieben und begrenzen so den Ausstoß von Treibhausgasen und Schadstoffen, die für die menschliche Gesundheit schädlich sind.

Um deren Wartung, Reinigung und Parken zu gewährleisten, wurde die Busbetriebszentrale Bailly-Romainvilliers ausgewählt. Heute bietet es Platz für hundert Standard- und Gelenkbusse und ist Gegenstand eines Energiewende- und Erweiterungsprojekts zur Aufnahme von CNG-Bussen. Besonderes Augenmerk wird auf die Qualität der architektonischen und landschaftlichen Einfügung von Gebäuden und Oberflächen gelegt, mit dem zukünftigen städtebaulichen Projekt der Zone de la Motte.

Entdecken Sie die Route

Das Layout

