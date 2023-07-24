Das Layout
Einrichtungen für jede Nutzung
Die neue hochrangige EVE-Buslinie wird 12 Stationen in den Gemeinden Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris und Jossigny bedienen. Es wird von vielen Entwicklungen begleitet, um jedem seinen Platz im öffentlichen Raum zu geben (Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer, ...):
- Die durchgehenden Fahrspuren für Busse werden es ermöglichen, die Launen des Verkehrs zu überwinden. Ihre Position in der Mitte der Straße auf dem größten Teil der Strecke (axiale Einfügung) wird den Zugang zum Flussufer, den Zugang zu angrenzenden Straßen und das Parken aufrechterhalten. Auch die Straßenkapazität bestehender Straßen wird im Rahmen des Projekts erhalten.
- Die Kreuzungen werden saniert, um die sichere Überquerung aller Benutzer (Busse, Fahrräder, Fußgänger, Autos usw.) zu gewährleisten und den Busverkehr zu erleichtern. Durch ein Erkennungssystem vor der Kreuzung löst der EVE-Bus mit Priorität die Passage zum grünen Licht aus. Es garantiert somit eine hohe kommerzielle Geschwindigkeit und einen regelmäßigen Service.
- Die Layouts werden so gestaltet, dass sie sanfte Modi ermöglichen. Entlang der gesamten Strecke werden durchgehende Radwege angelegt.
- Es werden mehrere Ingenieurbauwerke gebaut, darunter die Überquerung der RER-Linie A (zweimal), der Disney Marina, des Boulevard du Parc, der Straßenbahnlinie Crécy la Chapelle, des Kanals von Meaux nach Chalifert und der RD5 nach Esbly.
Das Projekt hat die Besonderheit, Teil des Projekts zur Verdoppelung der Hauptstraßen zu sein, das von der EPA France durchgeführt wird: 2×2 Fahrspuren auf der Avenue Hergé, der Avenue Schuman und der RD5d. Der Platzbedarf für Busspuren in der Mitte der Straße ist im Rahmen des Projekts EPA France gut geplant. Eine wichtige Partnerschaftsarbeit wurde durchgeführt und wird mit der EPA France fortgesetzt, um eine homogene und qualitative Kontinuität der Entwicklungen zu gewährleisten und die Arbeiten an diesem Perimeter zu koordinieren.