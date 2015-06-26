Neue LinieEsbly > Val d'Europe

Das Projekt Bus EVE besteht aus der Schaffung einer neuen Linie und dem Bau von Busspuren zwischen dem Bahnhof Esbly und dem interkommunalen Krankenhaus Marne-la-Vallée über die Bahnhöfe Marne-la-Vallée – Chessy und Val d'Europe. Es wird die wichtige Dynamik des Gebiets dank seiner strukturierenden Infrastruktur unterstützen, die neue Stadtteile verbindet und wichtige lokale Einrichtungen bedient. Die Gelenkbusse mit hohem Serviceniveau werden allen einen schnellen, zuverlässigen und regelmäßigen öffentlichen Nahverkehr bieten.
Schlüsselfiguren
12 neue Stationen
in 8 Gemeinden
3 Stationen bedient
Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy und Val d'Europe
8,4km
Fahrspuren für Busse
1 durchgehender Radweg
und Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen
11.200 Reisende
täglich erwartet
Ein Bus, der 7 Tage die Woche fährt
zwischen 5:30 und 00:30 Uhr
Ein Bus alle 5 Minuten
ungefähr zu Stoßzeiten
Gelenkbusse
von 18m mit eigener Motorisierung
Kalender
- 2014-2015Vorstudien
- Februar 2015Genehmigung des Dossiers der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP)
- 11. Mai bis 26. Juni 2015Vorgespräch
- 7. Oktober 2015Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation
- 2017-2021Vorstudien
- 11. Februar 2021Genehmigung des Schemas der Grundsätze (SDP) und der Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen (DEUP)
- HeuteDetaillierte Studien
- Vorgespräch
- Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Erklärung der Gemeinnützigkeit
- Stückwerkvermessung
- Arbeiten und Inbetriebnahme