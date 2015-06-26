Neue LinieEsbly > Val d'Europe

Das Projekt Bus EVE besteht aus der Schaffung einer neuen Linie und dem Bau von Busspuren zwischen dem Bahnhof Esbly und dem interkommunalen Krankenhaus Marne-la-Vallée über die Bahnhöfe Marne-la-Vallée – Chessy und Val d'Europe. Es wird die wichtige Dynamik des Gebiets dank seiner strukturierenden Infrastruktur unterstützen, die neue Stadtteile verbindet und wichtige lokale Einrichtungen bedient. Die Gelenkbusse mit hohem Serviceniveau werden allen einen schnellen, zuverlässigen und regelmäßigen öffentlichen Nahverkehr bieten.