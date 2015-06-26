Bus

Neue LinieEsbly > Val d'Europe

Das Projekt Bus EVE besteht aus der Schaffung einer neuen Linie und dem Bau von Busspuren zwischen dem Bahnhof Esbly und dem interkommunalen Krankenhaus Marne-la-Vallée über die Bahnhöfe Marne-la-Vallée – Chessy und Val d'Europe. Es wird die wichtige Dynamik des Gebiets dank seiner strukturierenden Infrastruktur unterstützen, die neue Stadtteile verbindet und wichtige lokale Einrichtungen bedient. Die Gelenkbusse mit hohem Serviceniveau werden allen einen schnellen, zuverlässigen und regelmäßigen öffentlichen Nahverkehr bieten.

Bild 1 von 4

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine et Marne
Val d'Europe Agglomeration
Île-de-France Mobilités

Nachrichten

Veröffentlicht am

Entdecken Sie den Newsletter N°1

Abonnieren Sie die Nachrichten
Alle Projektnachrichten

Schlüsselfiguren

12 neue Stationen

in 8 Gemeinden

3 Stationen bedient

Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy und Val d'Europe

8,4km

Fahrspuren für Busse

1 durchgehender Radweg

und Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen

11.200 Reisende

täglich erwartet

Ein Bus, der 7 Tage die Woche fährt

zwischen 5:30 und 00:30 Uhr

Ein Bus alle 5 Minuten

ungefähr zu Stoßzeiten

Gelenkbusse

von 18m mit eigener Motorisierung

Kalender

Kosten und Finanzierung
  1. 2014-2015
    Vorstudien
  2. Februar 2015
    Genehmigung des Dossiers der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP)
  3. 11. Mai bis 26. Juni 2015
    Vorgespräch
  4. 7. Oktober 2015
    Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation
  5. 2017-2021
    Vorstudien
  6. 11. Februar 2021
    Genehmigung des Schemas der Grundsätze (SDP) und der Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen (DEUP)
  7. Heute
    Detaillierte Studien
  8. Vorgespräch
  9. Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen
  10. Erklärung der Gemeinnützigkeit
  11. Stückwerkvermessung
  12. Arbeiten und Inbetriebnahme