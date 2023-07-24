Kosten und Finanzierung

Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France bringt IDFM alle Akteure (Fahrgäste, gewählte Vertreter, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber) zusammen, entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Im Rahmen des Bus EVE-Projekts stellt IDFM als Pilotprojekt des gesamten Projekts sicher, dass das Programm, der Zeitplan und die Kosten eingehalten werden. Sie hat die Vorberatung durchgeführt und finanziert schließlich das gesamte rollende Material sowie die Betriebskosten.