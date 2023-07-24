Kosten und Finanzierung
Besetzung
Der Staat
Durch die Beteiligung an der Finanzierung des Projekts Bus EVE verpflichtet sich der Staat, den Herausforderungen und Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. Es verfolgt sein Ziel: effizientere und für alle zugängliche Verkehrslinien zu modernisieren und zu entwickeln, die es ermöglichen, sich schneller auf eine nachhaltige Stadt und eine friedlichere Lebensweise zuzubewegen und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.
Die Region Île-de-France
Die Region Île-de-France ist der führende Geldgeber für die Verkehrsentwicklung in der Île-de-France. Seine Priorität: die Entwicklung von Vorort-zu-Vorort-Verbindungen, um die Mobilität aller Einwohner der Ile-de-France konkret zu verbessern. Die Region beteiligt sich an der Finanzierung der Studien und der Infrastruktur des EVE-Busses.
Das Departement Seine-et-Marne
Das Departement Seine-et-Marne ergreift Maßnahmen, um die Fortbewegung der Seine-et-Marnais mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern, sei es für den Weg zur Arbeit, zur Schule, zu einem Freizeitort oder zum Zugang zu lokalen Dienstleistungen. Im Rahmen des Projekts Bus EVE beteiligt sich das Departement an der Finanzierung von Studien und Infrastruktur.
Val d'Europe Agglomeration
Als vierter Sektor der neuen Stadt Marne-la-Vallée umfasst die Agglomeration alle Gemeinden, die vom EVE-Bus bedient werden, nämlich Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre und Serris, im Januar 2018 kamen die Gemeinden Villeneuve le Comte und Villeneuve Saint-Denis und seit Januar 2020 Esbly, Montry und Saint-Germain-sur-Morin hinzu. Geschaffen, um die Entwicklung des Territoriums zu unterstützen: Bau und Verwaltung von Infrastrukturen, öffentlichen Schuleinrichtungen, Entwicklung von Stadtplänen, Aufnahme neuer Bevölkerungsgruppen... Val d'Europe Agglomération beteiligt sich an der Finanzierung von Vorprojektstudien und Infrastruktur.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France bringt IDFM alle Akteure (Fahrgäste, gewählte Vertreter, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber) zusammen, entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Im Rahmen des Bus EVE-Projekts stellt IDFM als Pilotprojekt des gesamten Projekts sicher, dass das Programm, der Zeitplan und die Kosten eingehalten werden. Sie hat die Vorberatung durchgeführt und finanziert schließlich das gesamte rollende Material sowie die Betriebskosten.
Partner
Der EVE-Bus wird in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Gemeinden, Gemeinden und Partnern entwickelt, um das Projekt an die Besonderheiten des Gebiets anzupassen, insbesondere: die Gemeinden Esbly, Coupvray, Montry, Magny-le-Hongre, Chessy, Serris, Montévrain, Jossigny und Bailly-Romainvilliers, die Agglomerationsgemeinden Val d'Europe Agglomération et Marne et Gondoire, die öffentlichen Entwicklungseinrichtungen von Marne-la-Vallée EPAMarne und EPAFrance, das Syndicat Intercommunal des Transport, das Louis Braille College in Esbly, Grand Hôpital de l'Est Francilien, die landwirtschaftliche Genossenschaft VALFRANCE, das Unternehmen EURODISNEY SAS, SNCF-Réseau, Voies Navigables de France, HAROPA - Ports de Paris.