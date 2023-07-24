Vorherige Konsultation

Was ist das?

Die Beratung ist ein wesentlicher Schritt bei jedem Stadtentwicklungsprojekt. Die am Ende gesammelten Meinungen ermöglichen es, das Projekt an seine Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer des Gebiets anzupassen.

Geben Sie Ihre Meinung zum Projekt für mehr als einen Monat ab

Eine neue Phase der Vorkonsultation wird in den kommenden Monaten organisiert. Auf diese Weise können Sie Ihre Meinung zum Projekt seit der letzten Konsultationsphase im Jahr 2015 abgeben. Die Entwicklungen seit 2015 werden Ihnen vorgestellt.