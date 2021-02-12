Vom Verwaltungsrat genehmigte Grundsatzerklärung

Am Donnerstag, den 11. Februar 2021, genehmigte der Rat von Île-de-France Mobilités den Grundsatzplan und die öffentliche Anhörungsakte für das Projekt der neuen Buslinie EVE (Esbly – Val d'Europe). Der EVE-Bus, der den Bahnhof Esbly und das interkommunale Krankenhaus Marne-la-Vallée über die Bahnhöfe Marne-la-Vallée – Chessy und Val d'Europe verbindet, wird die Entwicklung des Gebiets unterstützen und den zukünftigen Nutzern eine leistungsstarke Lösung für den öffentlichen Verkehr bieten.

Anlässlich dieser Sitzung wurde auch die Finanzierungsvereinbarung für Vorprojektstudien zwischen dem Staat (21 %), der Region Île-de-France (49 %), dem Departement Seine-et-Marne (20 %) und der Agglomerationsgemeinschaft Val d'Europe (10 %) für einen Betrag von 3 Mio. EUR ohne Steuern bestätigt.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der gerade für das EVE-Busprojekt erreicht wurde! Die Schemastudien ermöglichten es, die Anordnung und Position der Stationen nach einem multikriteriellen Ansatz in Bezug auf das Verkehrsangebot, die Umwelt, die technische Machbarkeit und die damit verbundenen Kosten zu vertiefen.

Die Projektakteure (Staat, Region Île-de-France, Departement, Gemeinden, Gemeinden und betroffene Partner) wurden in diese Studien einbezogen.

Wie geht es weiter?

Das Projekt wird nun mit dem Abschluss einer Vorentwurfsstudie fortgesetzt, um die Hypothesen zu verfeinern, die während der Vorkonsultation und nach der Validierung des Grundsatzplans durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités angenommen wurden.

>> Laden Sie die Beratungen des Verwaltungsrats herunter.

>> Laden Sie das Rahmendiagramm herunter.