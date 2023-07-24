Im Sektor Esbly/Coupvray wird der EVE-Bus entlang der RD5d fahren, dann außerhalb bestehender Straßen durch das Feld "Vignes Rouges", das Louis Braille College bedienen, bevor er dessen Endstation, den Bahnhof Esbly, erreicht.

Auf dieser Sequenz werden 3 Stationen von ca. 2,1 km Länge installiert:

Die Station "Les Champs Forts" auf der Westseite der RD5d, gegenüber dem gleichnamigen Wohngebiet, in der Stadt Esbly. –

Die Station "Collège Louis Braille" auf dem Parkplatz des Collège Louis Braille, in der Nähe des ehemaligen SNCF-Bahnhofs Champs Forts der Linie Esbly-Crécy-la-Chapelle.

Die Station "Gare d'Esbly", nördliche Endstation der Buslinie Esbly-Val d'Europe, innerhalb des zukünftigen Busbahnhofs Süd des Pols des Bahnhofs Esbly. Dieser Bahnhof wird die Verbindung mit der Linie P des Transilien (Linien Paris-Meaux und Esbly – Crécy-la-Chapelle) sowie mit allen Buslinien ermöglichen, die die Busbahnhöfe des Pols bedienen.

Die Ankunft des EVE-Busses wird von einer Neudefinition der Außen- und Innenräume des Louis Braille College begleitet, um alle Verkehrsströme (Fußgänger, PRM, Fahrräder, Autos, Busse) zu sichern, gute Bedingungen für den Zugang von Bussen zu speziellen Fahrspuren zu gewährleisten und alle Funktionen zu verbessern (Schulbusservice, Personalparkplätze, Drop-off, EVE-Bushaltestelle, andere Buslinien....).

Das Projekt erfordert den Bau von Ingenieurbauwerken, die die Überquerung der RD5, des Kanals von Meaux nach Chalifert und der Straßenbahnlinie Esbly – Crécy la Chapelle ermöglichen.

Spezielle Busspuren, Bahnhöfe und Einrichtungen für aktive Verkehrsmittel (Fußgänger, Fahrräder) werden abseits der bestehenden Straßen und entlang der Schieneninfrastruktur geschaffen.

Ein Zweirichtungsradweg und ein 2 m langer Bürgersteig für Fußgänger werden am Westufer der RD5d entlang der natürlichen Hecke, die an das Feld grenzt, in Kontinuität mit den vorgeschlagenen Entwicklungen auf dem Boulevard Schuman und der RD5d gebaut.

Hinter dem Bahnhof "Les Champs Forts", in Richtung des Feldsektors "Vignes Rouges" in Richtung Bahnhof Esbly, wird auf derselben Seite ein 5 m breiter Greenway (Fußgänger/Fahrräder) gebaut.

Fahrradabstellplätze (sichere Schließfächer und Reifen) werden in unmittelbarer Nähe der Stationen positioniert

* Die Namen der Stationen sind vorläufig