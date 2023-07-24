Innerhalb des kreisförmigen Boulevards (RD344), im Sektor "Intraring", wird der EVE-Bus auf der Hergé Avenue, der Morris Street und ihrer Verlängerung verkehren. Sie überquert die Bahngleise auf der Morris Bridge zum Busbahnhof Chessy South und fährt dann weiter auf der Seramy Avenue. Sie wird dann stromaufwärts einer ersten Kreuzung (K0, derzeit Simone Veil Kreisverkehr) abbiegen, um in die Avenue Schuman einzumünden und auf derselben Avenue zwei neue Brücken und eine zweite Kreuzung (G) zu überqueren.

Auf dieser Strecke von ca. 3,9 km werden 4 Stationen* installiert:

Die Station "Ariane" in der Avenue Hergé in der Rue d'Ariane wird das ZAC des Studios et des Congrès, das ZAC des Centre Urbain du Val d'Europe, bedienen und den Bahnhof Val d'Europe (RER A und Busbahnhof) in etwa 280 m Entfernung erreichen.

Die Station "Campus" bedient das ZAC des Studios et des Congrès und das ZAC des Centre Urbain du Val d'Europe – einschließlich des zukünftigen Campus auf der Nordostseite der Avenue Hergé

Die Station "Gare de Marne-la-Vallée-Chessy Sud" innerhalb des südlichen Busbahnhofs von Marne-la-Vallée Chessy (Verbindung mit der RER A und dem SNCF-Bahnhof)

Die Station "René Goscinny" befindet sich nördlich der Kreuzung mit der Avenue René Goscinny / Jules Verne. Diese Station wird die Verbindung mit den Buslinien erleichtern, die den Busbahnhof Chessy Nord bedienen.

Diese Sequenz sieht die Umgestaltung von Kreisverkehren in Kreuzungen (K0, H1 und G) vor, um die Überquerung des Busses zu erleichtern und eine bessere Lesbarkeit für die Route der aktiven Modi zu gewährleisten und gleichzeitig die Auswirkungen auf Autos zu begrenzen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der von der EPA unterstützten Hauptstraßen ist ein durchgehender Zweirichtungsradweg am Westufer der Avenue Hergé und der Avenue Schuman geplant. Auf der Avenue Séramy ist auch ein unidirektionaler und bilateraler Radweg vorgesehen.

Die Fahrradkontinuität zwischen der Avenue Hergé und dem Bahnhof Chessy kann über die neue Rue de la Planchette erreicht werden. Die Radverkehrsanlagen auf diesem Abschnitt werden außerhalb des Projekts im Rahmen der laufenden Programmstudie der EPA France definiert. In der Tat ist die Morris Street aus Sicherheitsgründen für den allgemeinen Verkehr gesperrt, da ihre Bestimmung dem logistischen Verkehr und der Durchfahrt von Bussen gewidmet ist.

Fahrradabstellplätze (sichere Schließfächer und Reifen) werden in unmittelbarer Nähe der Stationen positioniert.

* Die Namen der Stationen sind vorläufig.