Bewertungen anzeigen

Auf dieser Seite können Sie alle Stellungnahmen einsehen, die über das Online-Mitteilungsformular eingereicht wurden und deren Veröffentlichung die Autoren akzeptiert haben.

Diese zwischen dem 11. Mai und dem 26. Juni 2015 abgegebenen Stellungnahmen wurden weder geändert noch gelöscht und in ihrer Gesamtheit im gleichen ticket wie die anderen während der Konsultation eingeholten Stellungnahmen berücksichtigt. Sie flossen in die Ergebnisse der Konsultation ein und werden dazu beitragen, die ergänzenden Studien und die nächsten Phasen des Projekts zu informieren.

Offensichtlich rechtswidrige Äußerungen werden gemäß dem Gesetz Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 über das Vertrauen in die digitale Wirtschaft unzugänglich gemacht. Sie sind mit "Diese Beobachtung war moderat" gekennzeichnet.

STELLUNGNAHME DER VERKEHRSGEWERKSCHAFT DER SEKTOREN III UND IV VON MARNE-LA-VALLÉE ZUM ÖFFENTLICHEN VERKEHRSPROJEKT "ESBLY CHESSY VAL D'EUROPE"

26. Juni 2015

Saint-Thibault-des-Vignes, 24. Juni 2015

Zu Händen von Sophie Mougard

Generaldirektor von STIF

39-41 Rue de Châteaudun,

75009 Paris

Verfolgte Rechtssache von: A. Perret

Betrifft: Stellungnahme des Syndicat de Transports des secteurs III und IV de Marne-la-Vallée zum Projekt "Esbly Chessy Val d'Europe" für den öffentlichen Verkehr

Sehr geehrter Herr Direktor,

Das Syndicat de Transport de Marne-le-Vallée (SIT) war eng an der Entwicklung des Dossiers d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) des Projekts Öffentlicher Verkehr auf einem sauberen Gelände (TCSP) "Esbly Chessy Val d'Europe" beteiligt, und ich danke Ihnen dafür.

Dieses Projekt, dessen Ziel es ist, die Stationen RER A und Linie P zu verbinden und gleichzeitig die wichtigsten Knotenpunkte des Territoriums zu bedienen, wird von den lokalen Mandatsträgern mit Spannung erwartet, da es die Stadtentwicklung der Neustadt unterstützen wird, indem es den Nutzern ein hohes Serviceniveau bietet.

Die vorgeschlagenen Straßenverbesserungen werden alle alternativen Verkehrsmittel, einschließlich Radwege, fördern und die Intermodalität zwischen dem künftigen TCSP und anderen Schienen- und Busverkehrsträgern stärken.

Aus diesem Grund kann ich den Entwurf des DOCP, der zur Konsultation vorgelegt wurde, nur befürworten, weil er die vom SIT aufgeworfenen Fragen gut vermittelt.

Ich möchte auch die Qualität des seit dem 11. Mai 2015 eingerichteten Konsultationsmechanismus und die Qualität des Zuhörens des STIF zu diesem Projekt während der beiden öffentlichen Sitzungen in Esbly und Serris, an denen ich teilgenommen habe, hervorheben.

In Bezug auf die Route teile ich die Empfehlungen des STIF zu den zu bevorzugenden Varianten, nämlich:

– In der Nähe des Bahnhofs Esbly: die "Hybrid"-Variante für das College.

– Am Stadtrand von Chessy South: die rote Variante über die Morris Street, um die bestehende Brücke zu benutzen.

– Im Sektor Val d'Europe: die gelbe Routenvariante, die das Krankenhauszentrum über den Bd du Circulaire bedient: Es muss sichergestellt werden, dass der Bus an der Kreuzung von Gours de la Gondoire und RD231 umkippt.

In Bezug auf die Endstation des TCSP im Val d'Europe möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Isolation der Wegerechtsreserve für einen neuen Busbahnhof in der Stadt Montévrain lenken. Daher wäre es angebracht, die Schaffung eines neuen Busbahnhofs entlang des Cours de la Gondoire zu prüfen.

Was schließlich den Wartungs- und Lagerstandort betrifft, so unterstütze ich den Vorschlag, ihn im Depot Orsonville in Bailly-Romainvilliers, ganz in der Nähe der Endstation, anzusiedeln.

Meine Dienste stehen Ihnen zur Verfügung, um dieses Projekt zu besprechen.

Bitte, Herr Bürgermeister, nehmen Sie den Ausdruck meiner verehrten Empfindungen entgegen.

Sinclair Vouriot

Präsident der Verkehrsgewerkschaft

ROLLENDER UND NICHT ROLLENDER VERKEHR

19. Juni 2015

Ich wohne in Crécy la chapelle und nehme seit 8 Jahren die Linie Esbly Gare de l'Est.

Die Linie P ist für mich sehr nützlich, weil sie regelmäßiger ist als die RER A.

Ich bemerke seit 2-3 Jahren einen Zustrom von Benutzern, die mit dem Auto zum Bahnhof fahren, so dass der Parkplatz schnell gesättigt ist und in einem sehr schlechten Zustand ist. Darüber hinaus ist auch die Ausfahrt des Parkplatzes während der Hauptverkehrszeit problematisch.

Die saubere Buslinie zwischen Esbly und Val d'Europe ist eine sehr gute Idee, aber sie wird den Fahrzeugverkehr am Bahnhof Esbly und Umgebung erhöhen; Es wird daher notwendig sein, über eine Erhöhung der Parkplätze in der Nähe des Bahnhofs Esbly nachzudenken.

ESBLY VAL D'EUROPE LINIE

19. Juni 2015

Das Projekt scheint mir für die Verbindung zum Val d'Europe interessant zu sein.

Ich finde es aber auch besonders interessant, eine Verbindung ESBLY – ISLES LES VILLENOY – Lycée Courbertin zu haben. Derzeit brauchen Gymnasiasten mehr als eine Stunde, um die ISLES/Lycée-Fahrt zu machen, während letztere 10 Minuten mit dem Auto entfernt ist (und auch 10 Minuten mit dem Bus wäre!!)

KREUZUNG RER A / TRANSILIEN P

18. Juni 2015

Sehr interessantes Projekt vor allem für die Kreuzung RER A / Transilien P.

Wann ist es geplant, die RER A bis Esbly zu verlängern?

BUS ESBLY VAL D'EUROPE

17. Juni 2015

Wir finden es toll, dass ein Bus zwischen esbly montry (wo wir leben) und val d'europe fährt

WICHTIGER HALT FÜR UNS EIMLV-SCHULE

15. Juni 2015

Es ist ein wichtiges Projekt und die Route ist interessant.

Ein Halt an der Spitze der Côte d'Esbly, in der Nähe des Kreisverkehrs der alten RN34

wäre für uns essenziell

Unsere zweisprachige Privatschule ist ca. 200 m entfernt und der Standort Epide/District de football/Ecole Internationale de Marne la Vallée (EIMLV) braucht diese Attraktion für unsere Jugendlichen

Die Jugendlichen des Fußballbezirks hätten eine zusätzliche Möglichkeit, das brandneue Spielfeld zu betreten

wie die Jugendlichen von Epide und auch das Personal der internationalen Schule

Vielen Dank, dass Sie unsere Existenz nicht weit von allen Entwicklungsprojekten des zukünftigen Gewerbegebiets des Carrefour-Marktes berücksichtigt haben

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DIESEM PROJEKT!

15. Juni 2015

100% FÜR !!

Ich lebe seit 24 Jahren in Montry und es IST ZEIT, von einer sauberen Linie mit einer Frequenz alle 8 Minuten profitieren zu können.

Darüber hinaus ist die Verbindung mit der SNCF-Linie P sehr sinnvoll.

Nochmals bravo und beharrlich zum Wohle aller Einwohner der umliegenden Gemeinden.

Herr & Frau MARCOS

BAHNHÖFE IN DISNEYLAND

11. Juni 2015

Es ist schade, dass dieses Projekt des südlichen Busbahnhofs in Chessy durch die Besetzung des öffentlichen Raums durch den Disneyland-Park untergraben wird. Tatsächlich ist der Place François Truffaut, dessen Funktion darin besteht, die TGV-, RER- und Busbahnhöfe (Süden und Norden) zu bedienen, von Disneyland eingezäunt.

Parkwächter ordnen eine Durchsuchung der Taschen der Öffentlichkeit an, einschließlich der Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel (ein Prozess ist im Gange).

Dies bedeutet, dass die Buspassagiere der Bahnhöfe Nord und Süd ihre Verbindung nicht frei nehmen können und sich den Kontrollen ihrer Taschen unterziehen müssen...

VARIANTE ZU MAGNY LE HONGRE

10. Juni 2015

Dieses Projekt ist eine hervorragende Idee im Zusammenhang mit der Sättigung des Nahverkehrs. Da ich seit mehr als 10 Jahren das PEPS-Netz benutze, um die RER nach Paris zu nehmen, stelle ich eine Verschlechterung der Reisezeiten durch die Vielzahl der Haltestellen fest. Hinzu kommt die Zunahme des Personenverkehrs auf der Linie A. Wenn diese neue Linie erfolgreich sein sollte, möchte ich, dass sie nach Magny le Hongre führt, damit ihre Bürger die Wahl haben, den Bahnhof von Esbly zu benutzen, um die Hauptstadt zu erreichen. Ideal wäre ein Halt in der Rue du Moulins.

JA, ABER...... UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN

9. Juni 2015

In der Tat ist für die Entwicklung der Wohnbecken die Leichtigkeit der Verbindungen zwischen den verschiedenen Stationen, dies hätte schon vor langer Zeit geschehen sollen. Aber ein großer schwarzer Fleck, insbesondere auf Esbly City, der durch den Straßenverkehr sehr verstopft ist, wirft mehrere Fragen auf:

Was ist mit Veränderungen in der Landschaft und Umgebung von Wohnungen? Wie werden sich Verkehrsänderungen auf die täglichen Routen, die Überquerungen, die Sicherheit der Fußgänger usw. auswirken? Wie sieht es mit dem Parken aus? Sie sind bereits rund um den Bahnhof Esbly problematisch, wie soll das gehandhabt werden?

Eine Bahnverbindung zwischen Meaux und Val d'Europe wäre viel intelligenter, aber viel teurer gewesen.

DIE VERBINDUNG NACH COUPVRAY AUF DER STRECKE

3. Juni 2015

Ich befürworte dieses Busprojekt auf dem eigenen Gelände Esbly-Val d'Europe, denn da ich keinen Führerschein habe, nutze ich nur öffentliche Verkehrsmittel für meine Reisen oder zu Fuß, daher bin ich sehr anspruchsvoll für öffentliche Verkehrsmittel, die JEDEN Tag der Woche sowie später am Abend verkehren würden ...

In der Tat wohne ich in Coupvray und benutze viel die Buslinie 06, die Esbly mit Chessy oder Val d'Europe nach Fahrplan verbindet ... Diese Linie bedient Coupvray gut. Es ist sehr praktisch, aber außerhalb der frühen Stoßzeiten am Morgen und am späten Nachmittag gibt es tagsüber stündlich nur einen Bus, samstags wenig und an Sonn- und Feiertagen überhaupt nicht...

Dies könnte durch dieses neue Projekt kompensiert werden, das Reisen in erweiterten Zeitfenstern, einschließlich Sonntagen, mit viel häufigeren Rotationen ermöglichen würde...

Es muss Coupvray noch gut dienen!!

Und hier ist mein Vorbehalt auf der Höhe der geplanten Haltestelle, denn für die meisten der derzeitigen Bewohner von Coupvray scheint es, dass sie viel laufen müssen, um diese einzige garantierte Haltestelle in Coupvray zu erreichen, die in der Nähe der Champs-Forts auf der Route des Projekts geplant ist, sehr weit von den derzeitigen Häusern entfernt (ich verstehe, dass in Zukunft ein neues Viertel entstehen wird, Trotzdem ändert es nichts am Problem der Entfernung, für die meisten ... )

Aus diesem Grund bin ich in Bezug auf die Strecke in Esbly für die Variante mit einer Haltestelle zum Collège Louis Braille, die es neben College-Studenten auch ermöglichen würde, neue Bereiche von Cupressiens (weit weg von der oben erwähnten Haltestelle) zu sammeln, auch diese neue Linie ...

Darüber hinaus versteht es sich von selbst, dass auch die Buslinie Nr. 6 parallel aufrechterhalten werden muss, da sonst zwei Drittel von Coupvray nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln bedient würden und es nicht zu bewältigen wäre ...

Was den Rest der Strecke betrifft, bin ich eher für die Variante der Morris-Brücke für die Bedienung des Umsteigeknotens Marne la Vallée – Chessy...

Auch hier hoffe ich, dass der Zugang zur RER A im zukünftigen Busbahnhof am Südpol genauso schnell sein wird wie im aktuellen Busbahnhof, aber was ist mit dem Zugang zum TGV-Bahnhof vom Südpol aus?

Schließlich bin ich im Val d'Europe eher dafür, das Krankenhaus über den Ringboulevard zu bedienen, der es ermöglicht, den Bahnhof Val d'Europe der RER A und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Sektors zu bedienen.

EIN AN DIE BEDÜRFNISSE ANGEPASSTER BUS

2. Juni 2015

Ich denke, es ist höchste Zeit, dass ein Netz zwischen Val d'Europe und Esbly entwickelt wird, um den Verkehr (wenn möglich) zu reduzieren und den Benutzern Zeit zu sparen. Ich begrüße Menschen bei mir zu Hause über eine Website, einschließlich Praktikanten, und sie brauchen 1 Stunde, um 8 km zurückzulegen! Manchmal haben sie nicht einmal einen Zug oder Bus, um zur Arbeit zu fahren.

Vielen Dank, dass Sie dieses Projekt so schnell wie möglich auf die Beine gestellt haben.

Nb: und ein System bereitzustellen, das den Busverkehr vor dem Bahnhof Chessy erleichtert, da die Entwicklung von Ouigo-Zügen den Verkehr stark gestört hat.

KORRESPONDENZ

1. Juni 2015

Wir verstehen vollkommen, dass diese Linie die einzige Möglichkeit für größere Bauarbeiten in der Gegend von Montry, Coupvray ist, für zukünftige Bewohner, die keine Meinung zu geben haben, sind es diese Entwickler, die finanzieren sollten. Für die anderen werden die aktuellen Buslinien auf diesem "großen Fluss" "gefaltet", was viele zusätzliche Verbindungen erfordert, wie für die Radwege auf dem Aufstieg von Esbly viel Glück.

Und wenn der Standort sauber ist, werden die Busse sauber sein (elektrische Traktion oder Diesel?)

Diese Art von Umfrage ist irreführend, jeder findet eine gute Absicht und eine positive Antwort, wird es eine Station geben? ja, wenn wir Option A beibehalten und um die andere zufrieden zu stellen, gibt es Option B usw. Und niemand wird in 15 oder 20 Jahren kommen, um das praktische Ergebnis zu überprüfen, niemand wird zurückgehen, wenn es einen Fehler gegeben hat. Der Zweck der Umfrage ist es, die Idee des Bedarfs zu vermitteln, in der Kommunikation zu akzeptieren und an das Teilen glauben zu machen, chiche, dass die Jahre der Verspätung, die abgeleiteten Kosten (wer die Radwege, das Parken, den Verlust des Gleichgewichts anderer Busse bezahlt, ...) niemals an die Bevölkerung entschädigt werden, deren Steuern die Studien und die Kommunikation finanziert haben.

Warum nur nach dem Arbeitsplatz fragen? Und alle anderen: Jugendliche, Rentner, Arbeitslose?

WOHNGEBIETE MEAUX UND MARNE LA VALLÉE

26 Mai 2015

Eine Busverbindung Meaux-Esbly-Val d'Europe.

Mit der Schaffung dieser Buslinie Esbly-Val d'Europe würde eine Entwicklung der Linie 17 des Pays de Meaux es ermöglichen, eine Verbindung Meaux-Val d'europe Bus herzustellen und die Nachfrage nach Reisen zwischen seinen Wohngebieten zu befriedigen.

Die Linie 17 bedient derzeit Esbly- Isles les Villenoy- Vignely- Trilbardou; Drei Gemeinden, die Mitglieder der Communauté du Pays de Meaux sind.

Eine Entwicklung dieser Linie nach Meaux würde es ermöglichen, dem Willen des Syndikats und seinem Projekt zur Unterstützung der Stadtentwicklung der Gebiete gerecht zu werden.

KORKEN IN CHESSY

20 Mai 2015

Ich nehme jeden Tag einen Bus mit dem Bahnhof Chessy als Endstation, es gibt immer mehr Staus in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, die sich in den letzten Jahren aufgrund der beeindruckenden Anzahl von Bussen, die an diesem kleinen Bahnhof zusammenlaufen, verschlimmert haben. Das Hinzufügen einer Buslinie mit der Haltestelle Chessy wird das Problem nur verschlimmern. Es ist eindeutig besser, den Busbahnhof Val d'Europe für Terminus zu wählen, der im Vergleich sehr flüssig ist.

VERBINDUNG ZWISCHEN DEN BAHNHÖFEN VON CHESSY

18 Mai 2015

Wie wird die Verbindung zwischen den 2 Busbahnhöfen Nord und Süd von Chessy sein,

wissend, dass es nicht mehr möglich ist, den von Disneyland besetzten Fußgängerplatz frei zu überqueren?

Werden Busreisende auf ihrem eigenen Gelände die RER- oder TGV-Bahnhöfe an der Oberfläche erreichen können, ohne vom Park durchsucht zu werden?

Wie sieht dieses neue Projekt diese Verbindung zwischen dem neuen Busbahnhof Süd und den anderen Bahnhöfen in Chessy vor?

MEHR MIT DEM AUTO NACH ESBLY!!

18 Mai 2015

Ich bin seit fast 10 Jahren Hongrémanianer, ich arbeite seit ein paar Jahren wie viele Menschen in Paris, ich nehme seit mehr als 8 Jahren den Zug nach Esbly. Als ich in Magny ankam, nahm ich den RER A, um nach Paris zu fahren, aber angesichts der vielen täglichen Probleme der Linie A (Verspätungen, Gerätepannen, Streiks, fast jeden Tag ein Problem ...), brauchte ich unbedingt ein anderes Transportmittel, um nach Paris zu gelangen... Der Zug nach Esbly, der Paris in 35 Minuten verbindet, war die Lösung! Und in den letzten 3 Jahren gab es viele Verbesserungen (neue Züge, die die alten Grauen ersetzt haben, pünktliche Züge, Komfort, weil die Züge endlich klimatisiert sind usw.) Vielen Dank an die SNCF und alle ihre Partner! Dieses Busprojekt, das Esbly verbindet, hätte schon vor langer Zeit das Licht der Welt erblicken sollen, angesichts der großen Anzahl von Nutzern, die täglich die Linie P (Meaux/ Paris Est) nutzen und die weiter zunimmt. Und angesichts der vielen Konstruktionen, die rund um Disney entstanden sind, ist die RER A selbst bei schlechtem Fahren völlig gesättigt. Das große Problem in Esbly ist das Parken in der Nähe des Bahnhofs, nach 8:15 Uhr morgens ist es praktisch unmöglich, auf dem Parkplatz mit nur 300 Plätzen zu parken, und viele Straßen rund um den Bahnhof sind in die blaue Zone (begrenzte Parkplätze) übergegangen, während es vorher viel einfacher war, dort zu parken. Schnell erblickt dieses Projekt das Licht der Welt, danke danke ... Ich muss mein Auto nicht mehr jeden Tag nehmen (zusätzlich zum Navigo-Pass fallen Benzinkosten an...).

Unsere Gemeinden entwickeln sich, wir brauchen auch geeignetere Transportmittel für unsere Kinder, damit sie auch zu den verschiedenen Schulen (Schulen, Hochschulen, Gymnasien, Campus, Turnhallen) gehen können.

FÜR BESSEREN TRANSPORT, ABER MIT LOGIK UND INVESTITIONSKONTROLLE

18 Mai 2015

In Bezug auf den Sektor Val d'Europe wäre es vorzuziehen, dass der Bus die Avenue de l'Europe und dann das Krankenhaus umrundet, um mit einer Endstation der RER Val d'Europe und nicht mit einer Endstation am Krankenhaus zu enden. Darüber hinaus wäre es gut, einen Busbahnhof am RER-Bahnhof Val d'Europe in Betracht zu ziehen, aber auf der Montevrain-Seite für diese Linie, aber auch für die anderen Linien, die südlich des Bahnhofs abfahren (Lagny, Tournan, ...) Durch die Wahl dieses Abschnitts (über die RD231) wird gleichzeitig der Ausbau der RD231 auf 2×2 Fahrspuren beschleunigt.

In Bezug auf den Sektor Marne la Vallée – Chessy ist die Variante va la rue Morris aufgrund der geringen zu erwartenden Investitionen und der Tatsache, dass die 2 vorgeschlagenen Varianten identisch, aber nicht zum gleichen Preis sind, zu bevorzugen.

Bei der Reflexion im Allgemeinen dürfen wir nicht vergessen, dass es hauptsächlich unsere Steuern sind, die verwendet werden, und dass es keinen Sinn macht, hohe Investitionen zu tätigen, wenn die Straßeninfrastrukturtrassen bereits seit mehr als 20 Jahren gezeichnet sind und dass sie zunächst im gleichen Stil wie die RD 231 zwischen Montevrain und Lagny fertiggestellt werden sollten (Mittelspur für den zukünftigen Verkehr reserviert sauber"

BEWERTUNGEN BUS SAUBERE WEBSITE

18 Mai 2015

Grundsätzlich günstig für die Entwicklung dieses Verkehrsträgers.

Leider sind nicht alle, weit davon entfernt, von der Strecke bedient, geschweige denn die Dörfer. Das Ziel scheint daher, den TGV-Bahnhof, die Gewerbegebiete des Val d'Europe (und glücklicherweise daher das Krankenhaus und die Universität mit Bedacht in der Nähe gelegen) zu privilegieren ... Warum nicht den Circular Boulevard für die gesamte oder einen Teil der Strecke nutzen?

Eine Kontinuität der Strecke zum Bahnhof Lagny über Montévrain und Chanteloup wäre zweifellos sehr opportun.

Sehr positiv wäre es ebenfalls, während der Busarbeiten eine Entwicklung für Radwege zu integrieren.

WOZU SOLLTE MAN SEINE MEINUNG ÄUSSERN?

18 Mai 2015

Hallo.

Die Informationen, insbesondere die kartografischen Informationen, die vor Ort angegeben werden, ermöglichen es nicht jedem, die Auswirkungen des Projekts auf die Qualität seines Lebensraums zu erkennen. Wie Sie wissen, messen die Bürgerinnen und Bürger diesem Thema große Bedeutung bei.

Jeder kann so wie es aussieht, den Aufwand für den öffentlichen Verkehr weltweit genehmigen, eine Buslinie validieren und über die Lage der Stationen entscheiden, wenn es ihm gelingt, sie genau zu lokalisieren. Aber was ist mit Veränderungen in der Landschaft und der Umgebung von Wohnungen? Wie werden sich Verkehrsänderungen auf die täglichen Routen, die Überquerungen, die Sicherheit der Fußgänger usw. auswirken? Wie sieht es mit dem Parken aus? Sie sind bereits rund um den Bahnhof Esbly problematisch, wie wird die Zunahme der Parkplätze aufgrund der Kreuzung mit der RER und dem Disney Land bewältigt?

Wie können Sie also detailliertere Informationen finden und Ihre Meinung vor dem endgültigen Abschluss des Projekts abgeben – um die Möglichkeit zu erhalten, den Inhalt zu beeinflussen?

HALBHERZIGES PROJEKT

18 Mai 2015

Hallo

Das Projekt wird sicherlich den kollektiven Verkehr der zukünftigen Urbanisierung des Plateaus in den nächsten zehn Jahren fördern, aber es löst nicht die derzeitige Überlastung der RD934 zwischen Crécy und Lagny.

Die einfachste Lösung wäre zunächst, die Maut Coutevroult auf der A4 abzuschaffen und so den freien Zugang zu fördern, indem die Überquerung der RD934 durch Fahrzeuge, die in das Gebiet Marne la Vallée fahren, eingeschränkt wird. Dies würde es Ihnen ermöglichen, den öffentlichen Verkehr und weiche Verbindungen (Radwege) zu optimieren.

ES WÄRE INTERESSANT, WENN DIE REISEZEIT VAL D'EUROPE – PARIS BESSER WÄRE ALS MIT RER A

18 Mai 2015

Mir scheint, dass dieses Projekt für die Einwohner der Gemeinden des Val d'Europe von Interesse ist, wenn es eine bessere Fahrzeit mit der Transilien P-Linie als mit der RER A ermöglicht.

Es bleibt eine effiziente Verbindung zwischen Privatfahrzeugen und Bussen oder anderen PEP-Buslinien und diesem neuen Bus.

HINWEIS + PLOTT

13 Mai 2015

Ich bin dafür, diese neue Buslinie auf einem eigenen Gelände zu schaffen.

Für Phase 1 bin ich dafür, den kreisförmigen Boulevard zu passieren, weil näher am RER-Bahnhof Val d'Europe.

Für Phase 2 bin ich für die Durchfahrt über die Morris-Brücke, weil sie billiger ist und keine spezielle Installation in diesem Bereich zu bedienen ist.

Für Phase 5 bin ich für die Passage durch das Stadion, weil es auch möglich ist, das Stadtzentrum von Esbly besser zu bedienen.

BUS

13 Mai 2015

Es müsste bis zum Bahnhof Meaux verlängert werden, dies würde die Buslinien 19 und 69 entlasten, die nach Val d'Europe und Chessy fahren, es besteht ein großer Bedarf, da die Linien gesättigt sind

HANDLUNG

13 Mai 2015

Warum über MONTRY reden, wenn sich für seine Bewohner nichts ändert? Dort werden keine Stationen angelegt. Und es wird immer höllisch sein, zum Beispiel nach Magny le Wallach zu fahren (Verbindung nach Chessy, um seine Schritte zurückzuverfolgen, und immer 2 Busse und mehr als 30 Minuten Fahrt, während es die Stadt nebenan ist.)

Ich arbeite bei Magny le Wallach. Mit dem Auto brauche ich 5 Minuten und mit dem Bus mehr als 30!

Ich würde einen Radweg von Montry nach Magny auf der Departementsstraße 93 bevorzugen, die besonders gefährlich ist.

FEHLEN EINER STATION FÜR CREPS, EPIDE, EMYLV INTERNATIONAL ECOLE, LIGUE 77 DE FOOTBALL UND DEN RADSPORTVERBAND IM CHÂTEAU DE MONTRY

13 Mai 2015

Hallo, wenn ich mich nicht irre, stelle ich fest, dass auf den zur Konsultation vorgeschlagenen (und auf den Websites verfügbaren) Plänen eine Zwischenstation im Bereich MLV-Chessy und Esbly nicht in Betracht gezogen wird, um das Schloss von Montry zu bedienen, das viele Sportzentren (CREPS, Ligue 77 de Football, Radsportverband) und Bildung (EPIDE, EIMLV). Diese Infrastrukturen erzeugen in der Regel ein tägliches und außergewöhnliches Verkehrsaufkommen (Sportturniere), und die Einführung eines Bahnhofs wäre sicherlich ein Plus für die betroffenen Bevölkerungsgruppen (von denen einige nicht unbedingt von Individualverkehr profitieren oder von weit her kommen können). Gibt es eine Möglichkeit, dieses Versäumnis zu beheben und jetzt die Einfügung einer Station in die Trasse der Linie vorzuschlagen?

Mit freundlichen Grüßen,

BUS AUF EIGENEM GELÄNDE

13 Mai 2015

günstig für diese Art des "sauberen" Transports.

Bietet die Möglichkeit, den Gare de l'Est mit Val d'Europe zu verbinden.