Was ist der Zweck der Beratung?

Die Vorkonsultation, die vom 11. Mai bis 26. Juni 2015 stattfand, war eine erste Phase der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit.

Das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP), das die Konsultation unterstützt, ermöglicht es, der Öffentlichkeit die wichtigsten Themen des Projekts in einem noch frühen Stadium der Studien vorzustellen.

Im Mittelpunkt der Konsultation standen folgende Fragen: Erscheint Ihnen dieses Projekt angemessen? Was halten Sie von den Hauptmerkmalen (Route, Verkehrsmittel, Bahnhöfe usw.)? Haben Sie Vorschläge?

Darüber hinaus präsentierte das Busprojekt Esbly-Val d'Europe der Konsultation mehrere Routenvarianten in Esbly, am Umsteigeknotenpunkt Marne-la-Vallée – Chessy und im Sektor Val d'Europe. Die Öffentlichkeit konnte ihre Präferenz für die Route zum Ausdruck bringen, was dazu beitrug, die Entscheidung der Projektleiter über die technischen Einschränkungen der verschiedenen Optionen hinaus zu informieren.

Die während der Konsultation gesammelten Meinungen und Beobachtungen fließen in das Projekt ein und wurden in die Ergebnisse der Konsultation aufgenommen. Dieses Dokument wurde dem Rat von Ile-de-France Mobilités zur Genehmigung vorgelegt und trug zur Ausrichtung der weiteren Studien und zur Verbesserung des Projekts bei, damit es den Bedürfnissen der Gebiete und Nutzer bestmöglich entspricht.

Dieser Dialog- und Informationsprozess wird bis zur öffentlichen Anhörung fortgesetzt, bei der ein viel detaillierteres Projekt zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt wird.