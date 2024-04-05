Was ist der Zweck der öffentlichen Untersuchung?

In der öffentlichen Anhörung werden das Projekt und die Bedingungen für seine Integration in das Gebiet vorgestellt. Es wird sich gemeinsam auf zwei Objekte konzentrieren:

Der öffentliche Nutzen der Bauarbeiten für die neue hochrangige Buslinie Esbly-Val d'Europe

Die Vereinbarkeit der städtebaulichen Unterlagen der vom Projekt betroffenen Gemeinden, für die ein solches Verfahren erforderlich ist.

Es sollte möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Beobachtungen zu äußern. Es wird nützliche Informationen für die Bewertung des öffentlichen Nutzens des Projekts liefern und es dem Projektträger ermöglichen, die Erwartungen der Bürger zu erfüllen. Die öffentliche Anhörung wird es der Öffentlichkeit ermöglichen, sich zum Busprojekt Esbly-Val d'Europe zu äußern, um über seinen öffentlichen Nutzen zu entscheiden.