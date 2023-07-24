Werden Fahrspuren für Radfahrer geschaffen?

Auf der gesamten EVE-Busstrecke sind durchgehende Radverkehrsanlagen geplant. Sie werden sich hauptsächlich auf Bürgersteigen befinden und daher physisch von der Fahrbahn getrennt sein. Schließlich wird die Umgestaltung von Ringkreuzungen in Ampeln, die städtischer sind, eine bessere Lesbarkeit für Radfahrer bieten.

Die Kontinuität des Radverkehrs wird somit entlang der gesamten Strecke gewährleistet

Radwege können auch in Form eines unidirektionalen Radwegs, eines Radwegs, einer Zone 30, einer Begegnungszone oder einer Fußgängerzone angeboten werden.