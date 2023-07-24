Wird die Anzahl der Buslinien und deren Frequenz reduziert?

In den kommenden Monaten wird eine Reorganisation des Busnetzes untersucht, die es ermöglicht, die Linien zu definieren, die auf dem eigenen Gelände verkehren werden, und die anderen Linien bei Bedarf neu zu organisieren, um so viele Fahrgäste wie möglich zu bedienen und gleichzeitig einen effizienten und effizienten Service aufrechtzuerhalten. Die Neuorganisation des Busnetzes wird:

Optimierung des Busverkehrs

Förderung des Umzugs auf andere Verkehrsträger (RER, Transilien usw.)

Duplikate begrenzen

Fahrzeiten optimieren

Korrespondenz erleichtern

Verbesserung des Service für die Nutzer

Kohärenz des öffentlichen Verkehrs im gesamten Gebiet.

Diese Neuorganisation ist bereits Gegenstand von Überlegungen, die in den folgenden Studienphasen fortgesetzt werden.