Wird das Einfügen spezieller Busspuren Auswirkungen auf den Verkehr haben? Parkbedingungen?

Die Auswirkungen des EVE-Busprojekts auf seine Umwelt wurden in der Phase des Schemas analysiert, die in den nachfolgenden Phasen der Studien vertieft werden. In der aktuellen Phase der Studien wird die Ankunft des Busses auf dem eigenen Gelände nur sehr begrenzte Auswirkungen auf das Parkangebot haben. In Bezug auf den Umlauf:

Auf der gesamten Strecke werden die Kreuzungen eine spezifische Phase (Feuer) integrieren, um die Priorität des Busses auf dem eigenen Gelände zu gewährleisten.

Busspuren können auf bestimmten Abschnitten auch mit anderen öffentlichen Verkehrslinien geteilt werden: Cours de la Gondoire; Zufahrtsstraße zum Busbahnhof Chessy-Sud; Avenue Paul Séramy.