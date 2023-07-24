Neue LinieEsbly > Val d'Europe
Werden mehrere Routen untersucht?
Veröffentlicht am
Mehrere Sektoren waren Gegenstand alternativer Trassen, die in der Vorkonsultation vorgeschlagen wurden:
- In Esbly:
Varianten der Route, die während der Konsultation in Esbly vorgeschlagen wurden Die Variante der Route über das Louis Braille College wurdenach der Konsultation ausgewählt. Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen wurden die Studien fortgesetzt, um dies zu klären.
- Am Bahnhof Marne-la-Vallée–Chessy:
Varianten der Route, die während der Konsultation in Chessy vorgeschlagen wurden Die Variante der Route über die Morris Street wurdenach der Konsultation ausgewählt. Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen werden die Studien nun fortgesetzt, um die Einfügung des Busses in einen speziellen Standort am Umsteigeknoten Marne-la-Vallée zu spezifizieren.
- Im Val d'Europe:
Routenvarianten, die während der Konsultation im Val d'Europe vorgeschlagen wurden Der EVE-Bus wird die Gemeinden Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris und Jossigny bedienen. Die neue Linie wird mehrere Strukturierungsanlagen und Entwicklungsgebiete bedienen. Es wird auch Teil bereits urbanisierter Gebiete sein und stark frequentierte Bahnhöfe bedienen.