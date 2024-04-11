Was sind die Folgemaßnahmen für die Konsultation?

Die Vorkonsultation fand vom 11. Mai bis 26. Juni 2015 statt, mit der Organisation öffentlicher Versammlungen, der Verbreitung von Informationsmaterialien und der Möglichkeit für die Einwohner, ihre Meinung über T-Karten oder auf der Projektwebsite abzugeben.

All diese Beiträge flossen in die Ergebnisse der Konsultation ein, die am 7. Oktober 2015 vom Rat der Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) genehmigt wurde. Die Fortsetzung der Studien basiert auf den Erkenntnissen, die sich aus der Konsultation ergeben, und auf einem kontinuierlichen Dialog mit den Relaisakteuren des Territoriums.

Die Studien werden fortgesetzt, bis sie zu einem detaillierten Entwurf (Vorentwurf) und der Erstellung der öffentlichen Untersuchungsakte führen. Sobald diese Dokumente vom Rat von Île-de-France Mobilités genehmigt wurden, kann eine neue Konsultationsphase, die öffentliche Anhörung, beginnen, die es der Öffentlichkeit ermöglicht, sich zum Busprojekt Esbly-Val d'Europe zu äußern, um über seinen öffentlichen Nutzen zu entscheiden.