Neue LinieEsbly > Val d'Europe
Welche Einrichtungen finden wir in den Resorts?
Alle Stationen werden mit einem Fahrgastunterstand, Bänken und einem Echtzeit-Informationssystem ausgestattet. Sie werden für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein und auch Fahrradabstellplätze bieten: Reifen zum Befestigen von Fahrrädern an Stationen; sichere Véligo-Parkplätze an den Terminals.
Abhängig von der erwarteten Besucherzahl für jede Station kann das Ausstattungsniveau variieren.