Was sind die erwarteten Vorteile des Projekts?

Das EVE-Busprojekt wird:

Unterstützung der Stadtentwicklung des Gebiets , indem die Schaffung öffentlicher Verkehrsmittel mit Kapazität vorweggenommen wird, um diese neuen Stadtteile zu bedienen

Es wird eine viel effizientere Alternative für die Nutzer der derzeitigen Buslinie "Peps 6" für Fahrten zwischen dem Bahnhof Esbly und der RER A bieten. Die Gelenkbusse werden dank dieses neuen schnellen, zuverlässigen und regelmäßigen öffentlichen Verkehrs allen ein hohes Serviceniveau bieten. Das Projekt wird Folgendes bieten: