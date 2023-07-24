Was ist das Prinzipdiagramm?

Das Prinzipdiagramm wird verwendet, um die Akte der öffentlichen Untersuchung zu konstituieren. Es legt die Ziele des Projekts fest, definiert sein funktionales Programm in Bezug auf städtische und ökologische Integration, Betrieb, Sicherheit, Intermodalität und berücksichtigt die Empfehlungen, die sich aus der vorherigen Konsultation ergeben. Es spezifiziert auch die Kosten und den Zeitplan des Projekts, indem es die potenziellen Risiken und Eventualitäten berücksichtigt und eine erste Umweltbewertung durchführt.