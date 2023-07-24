Was ist ein Bus Operations Center (COB)?

Es handelt sich um eine Werkstatt-Garage, deren Hauptfunktionen sind: Innen- und Außenreinigung von Bussen, vorbeugende und korrektive Wartung sowie die Garage von Bussen am Ende des Betriebs. Diese Ausrüstung stellt keine Gefahr für die Anwohner dar.

Das derzeitige Buszentrum in der Gemeinde Bailly-Romainvilliers, das Gegenstand einer zukünftigen Erweiterung ist, wurde ausgewählt, um als Busbetriebszentrum für das Projekt Bus EVE zu dienen und den zukünftigen Entwicklungsbedürfnissen des Verkehrsangebots des Wohngebiets gerecht zu werden (mit Ausnahme des Projekts Bus EVE).