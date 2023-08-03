Was ist ein DOCP? Was sind ihre Ziele?

Das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) ist das Dokument, das die Machbarkeits- und Opportunitätselemente eines Verkehrsprojekts darstellt. Es beschreibt seine Hauptmerkmale und Auswirkungen auf der Grundlage von Vorstudien. Nach der Genehmigung durch den Rat von Île-de-France Mobilités bildet das DOCP das Unterstützungsdossier für die vorherige Konsultation. Sie können es im Abschnitt "Dokumentation" einsehen.