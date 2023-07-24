Wer sind die Akteure des Projekts und was sind ihre Rollen?

Als Pilotprojekt sorgt Île-de-France Mobilités – die Organisationsbehörde für Mobilität in der Region Île-de-France – für die Einhaltung des Programms, des Zeitplans und der Kosten. Im Rahmen des EVE-Busprojekts führte Île-de-France Mobilités die Vorkonsultation durch.

Île-de-France Mobilités ist der Projekteigentümer der Operation. Sie leitete alle Studien im Zusammenhang mit der Realisierung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens und stützte sich auf mehrere technische Dienstleister, um deren Konsolidierung zu gewährleisten.

Île-de-France Mobilités koordiniert alle Schnittstellen zu den städtebaulichen Projekten, die vom Projekt durchquert werden und die Entwicklungen vor der Phase durchführen.

Die Region Île-de-France und das Departement Seine-et-Marne finanzieren Studien und Infrastruktur. Île-de-France Mobilités finanziert das rollende Material und den Betrieb.

Lokale Behörden und Interessengruppen werden während des gesamten Projekts in die Studien einbezogen.