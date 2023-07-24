Der EVE-Bus wird die RD5d zwischen dem Ringboulevard (RD344) und der Rue de Montry in Coupvray benutzen.

Auf dieser Strecke von ca. 1,2 km werden 3 Stationen* vorgeschlagen:

Das Resort "Hôtels du Val de France" in der Nähe des bestehenden Hotelsektors, das sich in Zukunft entwickeln wird

Der Bahnhof "Trois Ormes" südlich der RD934, in der Nähe eines zukünftigen kommerziellen Zentrums des ZAC des Trois Ormes und der Fußgängerachse der Kreuzung der RD5d, die im Rahmen der Entwicklung dieses ZAC geplant ist.

Die Station "Cent Arpents" nördlich der RD934, in der Nähe einer zukünftigen kommerziellen Zentralität des ZAC de Coupvray, sowie einer Polarität der bestehenden oder geplanten Ausrüstung des Sektors (mögliches zukünftiges College – ZAC de Coupvray, Turnhalle, Schulgruppe, Parc du Château, ...).

Diese Sequenz erfordert die Neukonfiguration von drei Kreuzungen, um:

Gewährleistung der Einfügung von Fahrspuren, die dem Bus gewidmet sind

Verbesserung der Lesbarkeit für aktive Modi-Pfade

Begrenzung der Auswirkungen auf Autos

Die Kreuzung mit der Rue de Montry, um das Kippen der Einfügung von Fahrspuren für Busse zu ermöglichen. Der EVE-Bus wechselt von einer Einfügung in der Mitte der Straße auf der RD5d zu einer seitlichen Einfügung auf der Westseite in Richtung Esbly, stromaufwärts der Kreuzung mit der Rue de Montry.

Am Westufer der RD5d wird ein Zweirichtungsradweg auf einem Bürgersteig gebaut.

Fahrradabstellplätze (sichere Schließfächer und Reifen) werden in unmittelbarer Nähe der Stationen positioniert.

* Die Namen der Stationen sind vorläufig