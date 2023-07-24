Im Sektor Val d'Europe verkehrt der EVE-Bus auf dem Cours de la Gondoire, biegt an einer ersten Kreuzung (T9) in Richtung des Ringboulevards (RD344) ab, überquert eine Brücke über die Gleise der RER A und biegt dann stromaufwärts von einer zweiten Kreuzung (C0) in Richtung Avenue Hergé ab.

Zwei Stationen* befinden sich auf dieser etwa 1 km langen Strecke am Lauf der Gondoire:

Die Endstation "Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée", in unmittelbarer Nähe des Krankenhauseingangs

Der Bahnhof "Val d'Europe", der das Stadtzentrum, die zukünftige Universität von Montévrain und das regionale Einkaufszentrum Val d'Europe bedienen wird. Diese Station wird auch den Bahnhof Val d'Europe (RER A und Busbahnhof) sowie den neuen Busbahnhof Montévrain (Projekt) erreichen.

Diese Sequenz erfordert die Wiederaufnahme der Struktur, die die Überquerung der RER A und die Änderung der Kreuzung C0 (Boulevard circulaire / Avenue Hergé et Europe) ermöglicht, um die Einfügung der dem Bus gewidmeten Fahrspuren, eine bessere Lesbarkeit für den Weg der aktiven Modi und die Begrenzung der Auswirkungen auf Autos zu gewährleisten.

Ein Zweirichtungsradweg wird an beiden Ufern des Cours de la Gondoire gebaut, dann am Nordufer des kreisförmigen Boulevards und weiter am Westufer auf der Hergé Avenue. Fahrradabstellplätze (sichere Schließfächer und Reifen) werden in unmittelbarer Nähe der Stationen positioniert.

* Die Namen der Stationen sind vorläufig.