Das Programm Gares de Demain steht allen offen - Einzelpersonen, juristischen Personen, Privatunternehmen, Gemeinden oder Vereinen - und bietet noch drei Stationen zur Bewerbung an.

In den folgenden drei Stationen sind die Compliance-Arbeiten bereits abgeschlossen, sodass Sie nur kommen und Ihre Koffer abstellen müssen, um Ihr Projekt zum Leben zu erwecken:

Saint-Mammès (Linie R): Bewerbungen bis zum 3. April 2026.

Bewerbungen bis zum 3. April 2026. Saint-Chéron (Linie C): Bewerbungen bis zum 19. April 2026.

Bewerbungen bis zum 19. April 2026. Us (Zeile J): Bewerbungen bis zum 19. April 2026.

Zu Ihren Konzepten und lassen Sie uns von den Bahnhöfen von morgen träumen!