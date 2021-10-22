Projekte
Projektleiter vor Ort
Viele Projektleiter konnten bereits vom Programm Gares de Demain profitieren und sind seit mehr oder weniger Zeit in den Bahnhöfen der großen Vororte der Region Paris im Einsatz:
- Santeuil-le-Perchay (Linie J) - CoopVexin - Genossenschaft
- Couilly-Saint-Germain-Quincy (Linie T14) - Mamours & Co - Haus der Tagesmütter
- Bessancourt (Linie H) - Maison Zamparo - Florist
- Bourron-Marlotte-Grez (Linie R) - Joema - Secondhand-Laden
- L'Etang-la-Ville (Linie L) - Aux Quais - Teestube
- Méry-sur-Oise (Linie H) - Baguette M - Bäckerei
- Le Coudray-Montceaux (Linie D) - Stadt - Maison des Berges de Seine
Gewinner des Projektaufrufs 2025
Die Gewinner des Projektaufrufs Gares de Demain 2025 wurden am 5. Dezember 2025 auf der Assises des Transports dans la Ruralité offiziell bekannt gegeben und lauten wie folgt:
- Bougival (Linie L) – Station Cœur – Dritter Ort
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Linie H) – La Gare Fermière – Primeur im Kurzschluss
- Livry sur Seine (Linie R) – La Lyre Gourmande – Konditorei
- Massy Verrières (RER B und C) – Nähpause – Kaffee / persönlicher Service
- Lardy (RER C) – La MEUP – Kooperatives Café mit Kultur- und Umweltaktionen
- Vaux sur Seine (Linie J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – Le Moulin Jaune – Kulturraum