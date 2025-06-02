Haben Bahnhöfe Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität?

Der Zugang zum Erdgeschoss muss angepasst werden, um den Zugang für alle zu erleichtern (je nach Topografie der Räumlichkeiten und technischer Machbarkeit).

Andererseits sind Bahnhöfe mit einem Stockwerk nicht mit Aufzügen ausgestattet, so dass die Etagen nicht den PRM-Standards entsprechen. Wenn im Obergeschoss ein öffentlich zugänglicher Raum eingerichtet werden soll, muss derselbe Service im Erdgeschoss bereitgestellt werden, damit er für alle Benutzer zugänglich ist.