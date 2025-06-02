Ist der Mietvertrag, den ich unterschreibe, von gleicher Art wie ein gewerblicher Mietvertrag?

Sie unterzeichnen keinen Mietvertrag, sondern einen befristeten Nutzungsvertrag. Es handelt sich um einen prekären Vertrag, der für den öffentlichen Bereich spezifisch ist und nicht das Recht auf die Gründung eines Unternehmens gibt, das beim Ausscheiden des Inhabers verkauft werden könnte. Aus diesem Grund kann privaten Projektträgern ein Betriebskostenzuschuss angeboten werden.