Wie werden die Projekte ausgewählt?

Alle Auswahlkriterien im Zusammenhang mit dieser Aufforderung zur Einreichung von Projekten sind in der Konsultationsverordnung festgelegt. Um Ihre Chancen zu optimieren, die Räumlichkeiten des Bahnhofs Ihrer Wahl zu erhalten, müssen Sie in Ihrer Bewerbung die folgenden Kriterien erfüllen:

Beiträge zum Territorium und Engagement für die Umwelt;

Angebot von Animation und Präsenz im Bahnhof;

Fähigkeit, Fahrgäste für das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France zu interessieren;

Realismus des Projekts in der Entwurfs- und Betriebsphase;

Langfristige Solidität des Geschäftsmodells des Projekts;

Engagement des Kandidaten.