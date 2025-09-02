Was sind die verschiedenen Schritte, die Sie nicht verpassen sollten?

Sie müssen Ihre Bewerbung im Zeitraum vom 3. Juni bis 30. September 2025 einreichen. Dann wird Ihr Projekt von einer Jury geprüft, die Sie bei Bedarf zu einem Vorstellungsgespräch einladen kann, um Ihnen weitere Fragen zu stellen. Mitte Dezember 2025 wissen Sie dann, ob Ihr Projekt ausgewählt wurde und an welchem Bahnhof.

Sobald diese Beratungs- und Einweisungsphasen abgeschlossen sind, können die Arbeiten im Laufe des Jahres 2026 stattfinden, und Sie können ab 2027 die Schlüssel zu Ihren Räumlichkeiten erhalten, um Ihren befristeten Nutzungsvertrag zu unterzeichnen und (auf Ihre Kosten) Ihre Inneneinrichtung zu realisieren.