Warum muss ich bis 2027 warten, bis mir die Schlüssel zu meinen Räumlichkeiten ausgehändigt werden?

Sie erhalten die Schlüssel zu Ihren Räumlichkeiten zurück, wenn Sie der Gewinner dieser Ausschreibung sind, ab 2027. In der Tat sind mehrere regulatorische und technische Schritte erforderlich, bevor Ihnen die Räumlichkeiten zur Entwicklung zur Verfügung gestellt werden.

Da es sich um Gebäude handelt, die seit einiger Zeit unbewohnt sind, müssen die Räumlichkeiten vor den Rohbauarbeiten (Isolierung, Aufrüstung auf PMR-Standards usw.) sowie den Wasser- und Stromanschlüssen entbleiden und Asbest entfernt werden. Darüber hinaus müssen auch die Fristen für die Beantragung einer Genehmigung (Baugenehmigung, ABF-Genehmigung usw.) berücksichtigt werden.